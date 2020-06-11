"Я п'ю те, що хочу, Гіггзі", – Роналду брутально відповів легенді Манчестер Юнайтед

Культовий екс-гравець МЮ, а нині наставник збірної Уельсу Раян Гіггз пригадав дотепну історію з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду.

Під час спільного сніданку манкуніанців Раян помітив, що португалець п'є кока-колу та зробив йому зауваження: "Ми тут такого не робимо".

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Через кілька днів Кріштіану приніс перемогу МЮ, оформивши хет-трик в одному з матчів. Після зустрічі він підійшов до Раяна з відповіддю: "Я п'ю те, що хочу, Гіггзі", – розповів легендарний валлієць для O Jogo.

Нагадаємо, Роналду та Гіггз разом захищали кольори "червоних дияволів" у 2003-2009 роках.

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