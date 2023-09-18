Азіатська Ліга чемпіонів, 1-й тур

Аль-Іттіхад – АГМК – 3:0

Голи: Камара, 11, Ромаріньйо, 15, 42 (з пенальті)

Аль-Хіляль – Навбахор – 1:1

Голи: Аль-Булаіхі, 90+10 – Табатадзе, 52

Аль-Іттіхад Каріма Бензема легко розправився з узбецьким АГМК і без французького форварда у складі. За день до матчу чинний володар "Золотого м'яча" зазнав травми на тренуванні й не потрапив до заявки на цю зустріч. Тому на перший план в атаці саудівської команди вийшли Харун Камара та Ромаріньйо: перший відкрив рахунок у матчі, другий оформив дубль ще в першому таймі.

Неймар дебютував за Аль-Хіляль у дивовижному матчі – бразилець допоміг розтрощити аутсайдера й вийти на перше місце

А ось Аль-Хіляль Неймара зазнав великих труднощів у матчі групи D з узбецьким Навбахором. Саудівська команда з Неймаром і Мітровічем у складі ніяк не могла зламати оборону суперника, а на початку другого тайму і зовсім пропустила. На 60-й хвилині Неймар штовхнув правого півзахисника Навбахора Ісмоїлова, після чого вдарив по ньому м'ячем. У Європі судді вилучають гравців за таку поведінку, але арбітр з ОАЕ Мохаммед Абдулла Мохамед пред'явив бразильцеві всього лише жовту картку.

Аль-Хілялю вдалося зрівняти рахунок у матчі зі значно скромнішим суперником тільки на 90+10-й хвилині – Аль-Булаіхі "з другого поверху" пробив воротаря суперника Юсупова.