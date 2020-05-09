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К'єлліні назвав найгірших партнерів по команді – дісталося екс-зіркам Серії А

14:54 714 Читать на русском
К'єлліні назвав найгірших партнерів по команді – дісталося екс-зіркам Серії А
К'єлліні та Мело / AFP

Оборонець туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні поділився думками щодо гравців, із якими йому було найбільш некомфортно перебувати в одній команді.

"Балотеллі – дуже негативна людина, яка не поважає колектив. Хтось вважав його одним із п'яти найкращих на планеті, та для мене він ніколи не був ні в топ-10, ні в топ-20.

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Під час Кубка конфедерацій у 2013 році він зіграв настільки безрезультатно, що заслуговував копняка. Та був хтось значно гірший за нього. Мело – найгірший з найгірших. Із ним ми постійно балансували на межі бійки. Я казав керівництву клубу, що він – гниле яблуко", – цитує центрбека La Repubblica.

Відзначимо, що наступного тижня у продаж надійде автобіографія Джорджо К'єлліні. Інтерв'ю для популярного видання стало частиною промо книги.

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