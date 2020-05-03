Паратічі підтвердив, що легенди Ювентуса проведуть у Турині ще мінімум сезон

Спортивний директор туринського Ювентуса Фабіо Паратічі розповів про кадрові рішення стосовно головних ветеранів команди.

"Буффон і К'єлліні залишаться і будуть частиною нашої команди і в наступному році. Невдовзі вони підпишуть нові контракти", – цитує функціонера журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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У нинішньому сезоні обидва виконавці не відіграють провідну роль у "Старій синьйорі". Джанлуїджі Буффон є дублером Щенсни та провів 11 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Джорджо К'єлліні лише 3 поєдинки (1 гол). Він пропустив кілька місяців через важку травму коліна.

До слова, для Буффона нинішній сезон вже 18-й у складі Юве, для К'єлліні – 15-й.

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