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Кьеллини назвал худших партнеров по команде – досталось экс-звездам Серии А

14:58 59 Читати українською
Кьеллини назвал худших партнеров по команде – досталось экс-звездам Серии А
Кьеллини и Мело / AFP

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мыслями относительно игроков, с которыми ему было наиболее некомфортно находиться в одной команде.

"Балотелли – очень негативный человек, не уважающий коллектив. Кто-то считал его одним из пяти лучших на планете, но для меня он никогда не был ни в топ-10, ни в топ-20.

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Во время Кубка конфедераций в 2013 году он сыграл настолько бесполезно, что заслуживал пинка. Но был кто-то значительно хуже него. Мело – худший из худших. С ним мы постоянно балансировали на грани драки. Я говорил руководству клуба, что он – гнилое яблоко", – цитирует центрбека La Repubblica.

Отметим, что на следующей неделе в продажу поступит автобиография Джорджо Кьеллини. Интервью для популярного издания стало частью промо книги.

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