К'яер покине Аталанту цієї зими, – агент гравця

Агент захисника Сімона К'яера оголосив про майбутній відхід свого клієнта з італійської команди.

"Для Сімона ситуація в Аталанті неприйнятна. Якщо тренер не розраховує на нього, то краще не втрачати даремно часу. Я вже працюю над пошуком нового клубу", – заявив агент в коментарі Ekstrabladet.

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Зазначається, що захисник бажає отримувати більше ігрового часу напередодні Євро-2020. Нагадаємо, К'яер став одноклубником Маліновського в Аталанті наприкінці літа 2019 року на правах оренди з Севільї, але так і не зумів стати основним гравцем бергамасків.

До слова, данець провів у складі Аталанти лише 6 матчів, не відзначившись результативними діями.

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