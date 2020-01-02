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Ювентус офіційно підписав Кулусевскі

2 січня 22:55 1255 Читать на русском
Ювентус офіційно підписав Кулусевскі
Кулусевскі та Недвед / ФК Ювентус

Туринський Ювентус завершив перехід півзахисника Парми Деяна Кулусевскі, права на якого належали Аталанті з Бергамо.

Юний хавбек став гравцем "Старої синьйори", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кулусевскі підписав контракт із туринцями до літа 2024 року. Другу половину сезону 2019/20 він проведе в Пармі на правах оренди. Трансфер коштував Юве 35 млн євро. Їх "б'янконері" виплачуватимуть упродовж п'яти років. Ще 9 млн у євровалюті Аталанта може отримати бонусами.

Деян Кулусевскі став головним відкриттям цьогорічної першості Італії. В активі шведа македонського походження 17 матчів у Серії А, в яких він забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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