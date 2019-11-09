Кварцяний зізнався, чи повернеться до тренерської роботи

Легендарний екс-тренер луцької Волині Віталій Кварцяний відверто розповів про бажання знову очолити якийсь клуб.

"Ситуація не дозріла, а раз так, то й не хочеться. Але коли ти бачиш, що це можна було виправити, це – покращити, тут – допомогти футболісту, то це іноді заводить. Але потім я себе щипаю: "Заспокійся". Тому, думаю, скоріше ні, чим так.

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Це дуже важка ноша. Ти – кінь у возі. У мене просто ностальгія, я сентиментальна людина, і мене тягне до того, що подобається, що підходить. Я цим на хліб все життя заробляв. Але коли згадаєш, що оточує наш футбол, згадаєш порожні стадіони, то бажання пропадає. Якщо згадати, що десь не реалізувався, недопрацював – міг би і краще і правильніше, витрачаючи менше емоцій, то це інший момент. Ностальгія є, але великого бажання немає", – розповів Віталій Кварцяний в інтверв’ю програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, 66-річний фахівець розпочав свою тренерську кар’єру у луцькій команді Прилад у 1977 році. Згодом очолив луцьке Торпедо, а звідтам перейшов у Волинь, до тренування якої повертався потім ще тричі. З 2013 по 2017 рр. був президентом вищезгаданого клубу.

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