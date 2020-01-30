Кварцяний розповів про свою роль у селекційній роботі Волині

Президент Волині Віталій Кварцяний зізнався, що не має сильного впливу на трансфери клубу.

"Волинь працює над селекційною роботою. Я їм підказую, але, чесно кажучи, рішення ухвалюють вони, а не я. Але я бачив дуже цікавих футболістів, наприклад, у Црвені Звезді. Там можна було б вибрати 3-4 дуже класних футболістів.

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Особливо мені сподобався правий півзахисник – цікавий, потужний. Найголовніше, що говорять – треба шукати маленьких, які швидко бігають, а ці не встигають. Але цей високий, з м'ячем прекрасно працює, потужний, прокидає, оббігає, робить замахи, тілом грамотно працює. Крім того, він повертався назад і відбирав", – сказав Кварцяний у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, після 19 турів Волинь посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги. Команда Тлумака відстає від лідера, львівського Руха, на 1 очко.

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