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Тлумак зізнався, що змусило його залишитися у Волині після спроби відставки

06:00 295 Читать на русском
Тлумак зізнався, що змусило його залишитися у Волині після спроби відставки
Андрій Тлумак / Сайт Волині

Головний тренер Волині Андрій Тлумак пригадав вересень минулого року, коли він ледь не покинув луцький клуб.

"Це вже історія, до якої не хочеться повертатися. Скажімо так – більшу роль зіграли футболісти, які підтримали мене не тільки словом, а й ділом.

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Після цієї гри ми дев'ять матчів пройшли без поразок, здобули вісім перемог при одній нічиїй. Спасибі нашому спортивному директору, який не прийняв моє рішення про відставку, а навпаки в скрутну хвилину показав, що розраховує на мене. Підтримка хлопців і керівництва надихнула і дала нові сили на вирішення поставленого завдання. Все зійшлося в одне, я всім дуже вдячний", – пояснив Тлумак в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, зимову перерву Волинь зустріла на другій сходинці Першої ліги, яка гарантує підвищення у класі.

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