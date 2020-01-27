Тлумак зізнався, що змусило його залишитися у Волині після спроби відставки

Головний тренер Волині Андрій Тлумак пригадав вересень минулого року, коли він ледь не покинув луцький клуб.

"Це вже історія, до якої не хочеться повертатися. Скажімо так – більшу роль зіграли футболісти, які підтримали мене не тільки словом, а й ділом.

Тлумак пояснив, чому Михалик не стримав емоцій і влаштував бійку на футзальному турнірі

Після цієї гри ми дев'ять матчів пройшли без поразок, здобули вісім перемог при одній нічиїй. Спасибі нашому спортивному директору, який не прийняв моє рішення про відставку, а навпаки в скрутну хвилину показав, що розраховує на мене. Підтримка хлопців і керівництва надихнула і дала нові сили на вирішення поставленого завдання. Все зійшлося в одне, я всім дуже вдячний", – пояснив Тлумак в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, зимову перерву Волинь зустріла на другій сходинці Першої ліги, яка гарантує підвищення у класі.

Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"