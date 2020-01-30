Кварцяный рассказал о своей роли в селекционной работе Волыни

Президент Волыни Виталий Кварцяный признался, что не оказывает сильного влияния на трансферы клуба.

"Волынь работает над селекционной работой. Я им подсказываю, но, честно говоря, решение принимают они, а не я. Но я видел очень интересных футболистов, например, в Црвене Звезде. Там можно было бы выбрать 3-4 очень классных футболистов.

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Особенно мне понравился правый полузащитник – интересный, мощный. Самое главное, что говорят – надо искать маленьких, быстро бегают, а эти не успевают. Но этот высокий, с мячом прекрасно работает, мощный, пробрасывает, оббегает, делает замахи, телом грамотно работает. Кроме того, он возвращался и отбирал", – сказал Кварцяный в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, после 19 туров Волынь занимает 2 место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Тлумака отстает от лидера, львовского Руха, на 1 очко.

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