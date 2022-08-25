Про призначення 39-річного Кузнєцова, який має український та угорський паспорти, Діошдьйор оголосив на своєму офіційному сайті. Термін контракту з новим тренером не вказаний.

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Саме в Угорщині Кузнєцов розпочинав кар'єру гравця, хоч і народився у Харкові. Нападник пограв за молодіжку Ференцвароша, Гомель, Шериф, Аланію, Севастополь, Говерлу, Металіст та низку інших клубів. Найбільшої слави досяг у львівських Карпатах, з якими виступав у Лізі Європи.

Це перший самостійний тренерський досвід для Кузнєцова. Раніше Сергій працював асистентом Олега Кононова в Спартаку і Арсеналі Тула, а також допомагав Ласло Болоні в Панатінаїкосі.

Після 5-ти турів чемпіонату Угорщини Діошдьйор посідає 14 місце в турнірній таблиці другого дивізіону, набравши 6 очок.

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