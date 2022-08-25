О назначении 39-летнего Кузнецова, имеющего украинский и венгерский паспорта, Диошдьёр объявил на своем официальном сайте. Срок контракта с новым тренером не указан.

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Именно в Венгрии Кузнецов начинал карьеру игрока, хотя и родился в Харькове. Нападающий поиграл за молодежку Ференцвароша, Гомель, Шериф, Аланию, Севастополь, Говерлу, Металлист и ряд других клубов. Наибольшей славы добился во львовских Карпатах, с которыми выступал в Лиге Европы.

Это первый самостоятельный тренерский опыт для Кузнецова. Ранее Сергей работал ассистентом Олега Кононова в Спартаке и Арсенале Тула, а также помогал Ласло Болони в Панатинаикосе.

После 5 туров чемпионата Венгрии Диошдьёр занимает 14 место в турнирной таблице второго дивизиона, набрав 6 очков.

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