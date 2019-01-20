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Кузик: Головне – стати основним гравцем СК Дніпро-1 та вийти в УПЛ

15:45 132 Читать на русском
Кузик: Головне – стати основним гравцем СК Дніпро-1 та вийти в УПЛ
Орест Кузик / Фото: СК Дніпро-1

Новачок СК Дніпро-1 Орест Кузик поділився враженням від нової команди.

"Для мене дуже важливо, що головний тренер хоче бачити мене у команді – це для мене стало ключовим фактором при переході. Щодо інших справ, з приводу самого переходу, то я цим не займався і навіть не вникав у ситуацію.

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Знав, що команда грає у Першій лізі, але у клуба амбітні завдання – це вийти в УПЛ, і зараз СК Дніпро-1 йде на першому місці, випереджаючи найближчого переслідувача на п’ять очок.

Головне – це вийти в Прем’єр-лігу, а крім того, хочеться закріпитися в основному складі і приносити якомога більше користі команді", – цитує футболіста офіційний сайт клубу.

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Теги
Перша ліга Орест Кузик Орест Кузик СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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