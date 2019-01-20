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Кузык: Главное – стать основным игроком СК Днепр-1 и выйти в УПЛ

20 января 15:45 151 Читати українською
Кузык: Главное – стать основным игроком СК Днепр-1 и выйти в УПЛ
Орест Кузык / Фото: СК Днепр-1

Новичок СК Днепр-1 Орест Кузык поделился впечатлением от новой команды.

"Для меня очень важно, что главный тренер хочет видеть меня в команде – это для меня стало ключевым фактором при переходе. Относительно других дел, по поводу самого перехода, то я этим не занимался и даже не вникал в ситуацию.

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Знал, что команда играет в Первой лиге, но у клуба амбициозные задачи – это выйти в УПЛ, и сейчас СК Днепр-1 идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Главное – это выйти в Премьер-лигу, а кроме того, хочется закрепиться в основном составе и приносить как можно больше пользы команде", – цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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Теги
Первая лига Орест Кузык Орест Кузык СК Днепр-1 СК Днепр-1
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