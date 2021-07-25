Американець підставив захисника Лаласа Абубакара у поєдинку проти Реал Солт Лейк.

Форвард Баварії не влучив з метра у порожні ворота Аякса

Оборонець віддав легкий пас назад Ярброу, але той примудрився пропустити м'яч під ногою. 32-річний воротар не встиг врятувати ситуацію – круглий перетнув лінію. Автогол став початком катастрофи Колорадо, який у підсумку поступився з рахунком 0:3.

Додамо, що турнірне становище Рапідс не таке жахливе, як гра ногами їхнього голкіпера. Команда йде четвертою у таблиці Західної конференції МЛС, впевнено тримаючись у зоні плей-офф.

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