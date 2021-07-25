Нападник мюнхенського клубу Джошуа Зіркзеє сконфузився, вискочивши на побачення з гокіпером Аякса.

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20-річний виконавець зумів перехитрити воротаря та залишився з м'ячем перед порожніми воротами. Зволікання Джошуа з вирішальним ударом зробило його невдахою матчу, адже поки він чимчикував до воріт, оборонець легко вибив м'яча на кутовий.

У підсумку Баварія втратила перемогу, фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

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