Форвард Баварії не влучив з метра у порожні ворота Аякса
06:30 - Читать на русском
Курйозний епізод трапився у спарингу чемпіонів Німеччини та Нідерландів.
Нападник мюнхенського клубу Джошуа Зіркзеє сконфузився, вискочивши на побачення з гокіпером Аякса.
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20-річний виконавець зумів перехитрити воротаря та залишився з м'ячем перед порожніми воротами. Зволікання Джошуа з вирішальним ударом зробило його невдахою матчу, адже поки він чимчикував до воріт, оборонець легко вибив м'яча на кутовий.
У підсумку Баварія втратила перемогу, фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.
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