Американец подставил защитника Лаласа Абубакара в поединке против Реал Солт Лейк.

Форвард Баварии не попал с метра в пустые ворота Аякса

Оборонец отдал легкий пас назад Ярброу, но тот умудрился пропустить мяч под ногой. 32-летний вратарь не успел спасти ситуацию – круглый пересек линию. Автогол стал началом катастрофы Колорадо, который в итоге уступил со счетом 0:3.

Добавим, что турнирное положение Рапидс не так ужасно, как игра ногами их голкипера. Команда идет четвертой в таблице Западной конференции МЛС, уверенно держась в зоне плей-офф.

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