Курьезный автогол из МЛС – голкипер пропустил под ногой легкий пас партнера и начал разгром своей команды
Вратарь Колорадо Рапидс Уильям Ярброу опозорился на весь мир неуклюжим автоголом.
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Оборонец отдал легкий пас назад Ярброу, но тот умудрился пропустить мяч под ногой. 32-летний вратарь не успел спасти ситуацию – круглый пересек линию. Автогол стал началом катастрофы Колорадо, который в итоге уступил со счетом 0:3.
Добавим, что турнирное положение Рапидс не так ужасно, как игра ногами их голкипера. Команда идет четвертой в таблице Западной конференции МЛС, уверенно держась в зоне плей-офф.
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