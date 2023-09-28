Довбик залякує Реал, Циганков страждає, а Яремчук відразу в епіцентрі скандалу – як іспанські ЗМІ оцінили українців
21:16 - Читать на русском
Українські легіонери дуже яскраво провели тур Ла Ліги, який відбувся посеред тижня.
Неймовірна Жирона обіграла Вільяреал і стала новим лідером чемпіонату. Артем Довбик відзначився голом, а от Віктор Циганков знову "сухий". У наступному турі амбіції каталонців випробує Реал.
Роман Яремчук нарешті дебютував за Валенсію. "Кажани" поступилися Реал Сосьєдаду, проте українець встиг стати фігурантом кількох цікавих історій. Про все це детальніше у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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