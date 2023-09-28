Українські легіонери дуже яскраво провели тур Ла Ліги, який відбувся посеред тижня.

Неймовірна Жирона обіграла Вільяреал і стала новим лідером чемпіонату. Артем Довбик відзначився голом, а от Віктор Циганков знову "сухий". У наступному турі амбіції каталонців випробує Реал.

Роман Яремчук нарешті дебютував за Валенсію. "Кажани" поступилися Реал Сосьєдаду, проте українець встиг стати фігурантом кількох цікавих історій. Про все це детальніше у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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