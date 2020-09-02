Воротар мадридського Реала та збірної Бельгії отримав позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє DH. Тібо Куртуа пройшов тестування після прибуття в розташування національної команди.

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У всіх гравців збірної були взяті мазки з носа. Лише у Куртуа попередньо підтвердився COVID-19. Незважаючи на це, поки що не варто виключати участі Куртуа у прийдешніх двох матчах – результат тесту повинен підтвердитись ПЛР-тестуванням.

Нагадаємо, збірна Бельгії готується до поєдинків Ліги націй. Підопічні Роберто Мартінеса 5 вересня зіграють проти данців на виїзді, а 8 вересня зустрінуться з командою Ісландії вдома.

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