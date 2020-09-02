Куртуа захворів на коронавірус перед матчами Ліги націй
Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа постраждав від сумнозвісної хвороби.
Воротар мадридського Реала та збірної Бельгії отримав позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє DH. Тібо Куртуа пройшов тестування після прибуття в розташування національної команди.
Брати Азари, Лукаку та інші зірки – збірна Бельгії оголосила заявку на матчі Ліги націй
У всіх гравців збірної були взяті мазки з носа. Лише у Куртуа попередньо підтвердився COVID-19. Незважаючи на це, поки що не варто виключати участі Куртуа у прийдешніх двох матчах – результат тесту повинен підтвердитись ПЛР-тестуванням.
Нагадаємо, збірна Бельгії готується до поєдинків Ліги націй. Підопічні Роберто Мартінеса 5 вересня зіграють проти данців на виїзді, а 8 вересня зустрінуться з командою Ісландії вдома.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй