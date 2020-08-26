Іспанський фахівець викликав до табору національної команди 29 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Магуайр виключений зі збірної Англії після вироку суду

До списку виконавців потрапили головні зірки команди Бельгії, зокрема, Куртуа, брати Азари, Лукаку та інші. Не знайшлося місця для досвідчених форвардів із АПЛ, які відчутно здали в минулому сезоні – Бентеке та Батшуаї. Натомість нападник Ліверпуля Дівок Оріджі, який теж не може похвалитися стабільною ігровою практикою, отримав виклик від Мартінеса.

Воротарі: Кастелс, Куртуа, Міньйоле, ван Кромбрюгге

Захисники: Алдервейрелд, Боята, Денаєр, Коббаут, Дендонкер, Мехеле, Вертонген, Меньє

Півзахисники: Феррейра Карраско, Кастань, Шадлі, Торган Азар, Вітсель, де Брюйне, Прат, Тілеманс, Ванакен

Нападники: Доку, Еден Азар, Дімата, Лукаку, Мертенс, Оріджі, Троссард, Версхарен

Відзначимо, що збірна Бельгії 5 вересня зіграє проти данців на виїзді, а 8 вересня зустрінеться з командою Ісландії вдома.