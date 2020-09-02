Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает DH. Куртуа прошел тестирование по прибытию в расположение национальной команды.

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У всех игроков сборной были взяты мазки из носа. Только в Куртуа предварительно подтвердился COVID-19. Несмотря на это, пока не стоит исключать участия Куртуа в грядущих двух матчах – результат теста должен подтвердиться ПЦР-тестированием.

Напомним, сборная Бельгии готовится к поединкам Лиги наций. Подопечные Роберто Мартинеса 5 сентября сыграют против датчан на выезде, а 8 сентября встретятся с командой Исландии дома.

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