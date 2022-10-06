Основной вратарь Реала Тибо Куртуа до сих пор восстанавливается после повреждения седалищного нерва. Как информирует журналист Карлос Родригес в своём Твиттере, бельгийский вратарь не намерен форсировать своё восстановление.

Барселона переживает кадровую катастрофу в защите – у Хави больше нет выбора перед Эль Класико

Согласно источнику, Куртуа точно пропустит матч своей команды с Хетафе и ему будет крайне тяжело восстановиться к игре с Шахтёром, которая состоится в Варшаве в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Однако Тибо будет готов сыграть в Эль Класико против Барселоны. Эта встреча состоится 16-го октября.

"Аномальне явище": іспанські ЗМІ шоковані результатом матчу Реал – Шахтар, 3 ключові питання і натяки на чаклунство