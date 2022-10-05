Напередодні данець отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1) і був змушений завчасно покинути поле. Медобстеження виявило у Крістенсена розтягнення зв'язок лівої гомілки, повідомляє прес-служба Барселони.

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Хоча клуб не називає навіть орієнтовні терміни реабілітації, потрібно розуміти, що з такою травмою гравець пропустить найближчі кілька матчів, стверджує Marca. Серед іншого йдеться про ще одну зустріч з Інтером в ЛЧ, а також про гру з Реалом, яка відбудеться 16 жовтня.

Таким чином Крістенсен приєднався у лазареті до Араухо та Кунде. Тепер Хаві не має вибору – тандем Піке/Гарсія став безальтернативним у центрі захисту. Також додалася іще одна втрата у середині поля – травмувався Фракн Кессьє.

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