В Реалі знову непорозуміння – Зідан і Перес мають різні пріоритети на зимове трансферне вікно

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес та наставник команди Зінедін Зідан не можуть дійти згоди щодо трансферної стратегії.

Перес розглядає питання про перехід хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена в січні, однак пріоритетом тренера Зінедіна Зідана залишається півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, повідомляє ESPN.

Еріксен може взимку опинитися в Реалі

Перес вважає, що пропозиція в розмірі 30 мільйонів євро за Еріксена буде достатньою для січневого переходу. У 27-річного данця влітку закінчується термін дії контракту з Тоттенхемом. Сам Еріксен волів би здійснити трансфер влітку на правах вільного агента, щоб отримати більш високий бонус.

Натомість Зідан все ще хоче підписати Погба. Тренера, за інформацією джерела, не переконали слова президента про те, що МЮ відмовляється продавати хавбека. Зідан вважає, що французький півзахисник дуже хоче перейти саме в Реал. Перес досі сподівається переконати Зідана.

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