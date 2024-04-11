Голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа прокоментував дії свого партнера по команді Андрія Луніна під час першого гола у матчі з Ман Сіті (3:3) в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це складніше, ніж здається на перший погляд.

Лунін подарував Манчестер Сіті гол на другій хвилині чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Щойно м'яч торкається газону, його вже неможливо зупинити, тому що він уже над вами", – цитує Куртуа Defensa Central.

Нагадаємо, Реал у першому чвертьфіналі з Манчестер сіті пропустив вже на 2-й хвилині зі штрафного – всі чекали навісу у воротарський майданчик, тоді як Бернарду Сілва закрутив у ближній кут. Лунін відверто проспав момент і не встиг зреагувати на постріл. Зрештою, поєдинок завершився з рахунком 3:3.

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