Реал не матиме жодних проблем з голкіперами перед відновленням Прімери.

Перший номер "вершкових" Тібо Куртуа повністю відновився і буде готовий до матчу проти Кадіса, інформує Marca.

Мбаппе може допомогти Луніну витіснити Куртуа зі складу Реала

Бельгієць покинув розташування своєї збірної через дискомфорт у спині, і були певні побоювання, що він пропустить найближчу гру Реала. Останні тести Андрія Луніна на коронавірус виявилися негативними, тому українець цілком міг розраховувати на офіційний дебют у Реалі. Втім, повернення Куртуа змушує зачекати з цими мріями.

Нагадаємо, що Тібо виходив у основі на всі чотири матчі Реала в поточному сезоні і тричі залишав свої ворота "сухими".

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