Куртуа готовий до матчу проти Кадіса – Луніну доведеться зачекати з дебютом за Реал
Реал не матиме жодних проблем з голкіперами перед відновленням Прімери.
Перший номер "вершкових" Тібо Куртуа повністю відновився і буде готовий до матчу проти Кадіса, інформує Marca.
Мбаппе може допомогти Луніну витіснити Куртуа зі складу Реала
Бельгієць покинув розташування своєї збірної через дискомфорт у спині, і були певні побоювання, що він пропустить найближчу гру Реала. Останні тести Андрія Луніна на коронавірус виявилися негативними, тому українець цілком міг розраховувати на офіційний дебют у Реалі. Втім, повернення Куртуа змушує зачекати з цими мріями.
Нагадаємо, що Тібо виходив у основі на всі чотири матчі Реала в поточному сезоні і тричі залишав свої ворота "сухими".
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