Ймовірний трансфер Кіліана Мбаппе в Реал може вплинути на українського голкіпера Андрія Луніна.

Раніше уже повідомлялося, що влітку 2021-го Реал зосередиться на підписанні Кіліана Мбаппе. Француз нібито навіть повідомив про це ПСЖ, а мадридці не придбали нікого під час минулого трансферного вікна, щоб зберегти гроші на майбутнє.

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За інформацією Le10sport, у французькому клубі готуються до втрати головної зірки, але переговори між клубами будуть складними. Спортивний директор ПСЖ Леонардо налаштований виторгувати 250 млн євро, або ж перевезти до Франції зірок мадридського клубу.

Передусім йдеться про Тібо Куртуа. ПСЖ більше не бачить своїм пріоритетом Джанлуїджі Доннарумму з Мілана і спробує підписати бельгійця. Зазначається, що Леонардо хоче використати Куртуа як ключ для розблокування трансферу Мбаппе в Реал.

Додамо, що Тібо – перший голкіпер мадридської команди, а його дублером є Андрій Лунін. Якщо подібний сценарій справді вдасться здійснити, то українець залишиться без головного конкурента.

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