Воротар Реала Тібо Куртуа, схоже, знову вибув на тривалий термін. Бельгієць лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань після відновлення від травми, але отримав нову.

Куртуа зазнав нової травми 19 березня на тренуванні Реала, повідомляє Marca. Пошкодження бельгійця підтвердив і офіційний сайт мадридців.

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У Куртуа діагностували розрив внутрішнього меніска правого коліна. Подальше обстеження дозволить визначити терміни відновлення Тібо від нової травми. Додамо, що бельгієць травмував ліве коліно на старті цього сезону, після чого відновлювався майже пів року.

Таким чином, шанси побачити Андрія Луніна у наступних матчах за Реал сильно виросли, адже українець завоював місце в основі саме після травми Куртуа. Вже незабаром, 9 квітня, відбудеться перший чвертьфінал Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті.

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