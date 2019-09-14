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Куртуа – про важку перемогу Реала: Я розлютився на Азара

17:39 344 Читать на русском
Куртуа – про важку перемогу Реала: Я розлютився на Азара
Тібо Куртуа та Еден Азар / Фото AP

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився враженнями від перемоги над Леванте в рамках 4-го туру Ла Ліги.

25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"Азар завдяки своїм діям ледь не забив гол. Він дуже швидкий з м'ячем – це те, на що він здатний. Але я трохи розсердився на Едена, коли він двічі втратив м'яч.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

У перерві, коли рахунок був 3:0, ми думали про те, щоб зберегти свої ворота недоторканними, однак нам не вдалося цього зробити. Рахунок став 3:1, потім 3:2, але ми знали, що не маємо права знову втрачати очки. У підсумку мені вдалося здійснити кілька сейвів та зберегти перемогу", – цитує Куртуа Marca.

Нагадаємо, після 4-х турів Реал має 8 очок. Лідер турнірної таблиці – Атлетіко (9 очок + гра в запасі).

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Теги
Еден Азар Еден Азар Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Леванте
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