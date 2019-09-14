Куртуа – про важку перемогу Реала: Я розлютився на Азара

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився враженнями від перемоги над Леванте в рамках 4-го туру Ла Ліги.

"Азар завдяки своїм діям ледь не забив гол. Він дуже швидкий з м'ячем – це те, на що він здатний. Але я трохи розсердився на Едена, коли він двічі втратив м'яч.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

У перерві, коли рахунок був 3:0, ми думали про те, щоб зберегти свої ворота недоторканними, однак нам не вдалося цього зробити. Рахунок став 3:1, потім 3:2, але ми знали, що не маємо права знову втрачати очки. У підсумку мені вдалося здійснити кілька сейвів та зберегти перемогу", – цитує Куртуа Marca.

Нагадаємо, після 4-х турів Реал має 8 очок. Лідер турнірної таблиці – Атлетіко (9 очок + гра в запасі).

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