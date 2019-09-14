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Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

17:11 239 Читать на русском
Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2
Каземіро / Твіттер Реала

 Реал зміг перервати серію невдач у чемпіонаті Іспанії. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Реал – Леванте на сайті "Футбол 24".

25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

Команда Зідана просто розірвала гостей у першому таймі. Справжнім героєм "вершкових" став Карім Бензема, який відзначився своїм третім і четвертим голами у чемпіонаті. До нього приєднався Каземіро, який забезпечив, здавалося, спокійний другий тайм для Реала.

Зідан змінив свою думку щодо Бейла і тепер називає його "гравцем з приголомшливими якостями"

Однак, Леванте все ж зміг нав'язати боротьбу після перерви. Спочатку Борха Майораль, який належить саме Реалу, випередив Рамоса, відгукнувшись на простріл з лівого флангу, і точно пробив повз Куртуа – 3:1. Зідан вирішив дати шанс новачкам – Едену Азару та Едеру Мілітао, однак вони не надто підсилили гру команди.

Більше того, Реал пропустив ще один гол, і фанатам "вершкових" довелося пережити неприємні миттєвості в кінцівці зустрічі. На останніх хвилинах потужний удар Майораля потягнув Куртуа, чим фактично врятував Реал від втрати очок.

Реал ледь не втратив перемогу над Леванте у дебютному матчі Азара – Бензема оформив дубль

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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