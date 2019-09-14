Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

Реал зміг перервати серію невдач у чемпіонаті Іспанії. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Реал – Леванте на сайті "Футбол 24".

Команда Зідана просто розірвала гостей у першому таймі. Справжнім героєм "вершкових" став Карім Бензема, який відзначився своїм третім і четвертим голами у чемпіонаті. До нього приєднався Каземіро, який забезпечив, здавалося, спокійний другий тайм для Реала.

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Однак, Леванте все ж зміг нав'язати боротьбу після перерви. Спочатку Борха Майораль, який належить саме Реалу, випередив Рамоса, відгукнувшись на простріл з лівого флангу, і точно пробив повз Куртуа – 3:1. Зідан вирішив дати шанс новачкам – Едену Азару та Едеру Мілітао, однак вони не надто підсилили гру команди.

Більше того, Реал пропустив ще один гол, і фанатам "вершкових" довелося пережити неприємні миттєвості в кінцівці зустрічі. На останніх хвилинах потужний удар Майораля потягнув Куртуа, чим фактично врятував Реал від втрати очок.

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