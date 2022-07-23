Перехід Жюля Кунде в Барселону спровокує цікавий ефект доміно, припускає журналіст Танкреді Палмері.

Барселона знову принизила Челсі на трансферному ринку – каталонці в останній момент поцупили Кунде з-під носа "синіх"

Каталонці зрівняли ставку Челсі, який пропонував за лідера Севільї 65 млн євро. Кунде схиляється до переїзду на Камп Ноу, тому "синім" слід шукати альтернативу. Нею може стати Преснель Кімпембе з ПСЖ. Чемпіони Франції також не залишаться з діркою в складі і спробують придбати Мілана Шкріняра.

Тут починаються погані новини для Інтера. Міланці вже програли Ювентусу боротьбу за Глейсона Бремера, тому у разі відходу Шкріняра залишаться без очевидних кандидатів на заміну.

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