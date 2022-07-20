Барселона вмовила Челсі продати капітана за скромну суму – лондонці вже знайшли молоду заміну
Барселона продовжує надуспішне полювання за своїми трансферними цілями.
Наступним новачком каталонців повинен стати Сесар Аспілікуета, стверджує Sport.es.
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Барселона та Челсі вже мають усну домовленість щодо переходу 32-річного захисника за скромні 4-5 млн євро. Сам іспанець повинен отримати контракт за схемою 2+1 роки. Трансфер завершиться остаточно, коли Челсі знайде заміну капітану. Пріоритетний варіант – 20-річний універсал РБ Лейпциг Йошко Гвардіол, який також покриває кілька позицій у захисті.
Нагадаємо, Барселона вже оформила 4 новачків у нинішнє міжсезоння – Лєвандовскі, Рафінью, Крістенсена та Кессьє.
Барселона розбила клуб Бекхема з рахунком 6:0 – Рафінья оформив гол та 2 асисти за тайм