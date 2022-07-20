Наступним новачком каталонців повинен стати Сесар Аспілікуета, стверджує Sport.es.

Барселона остаточно оформила трансфер Лєвандовскі та розсекретила суму компенсації

Барселона та Челсі вже мають усну домовленість щодо переходу 32-річного захисника за скромні 4-5 млн євро. Сам іспанець повинен отримати контракт за схемою 2+1 роки. Трансфер завершиться остаточно, коли Челсі знайде заміну капітану. Пріоритетний варіант – 20-річний універсал РБ Лейпциг Йошко Гвардіол, який також покриває кілька позицій у захисті.

Нагадаємо, Барселона вже оформила 4 новачків у нинішнє міжсезоння – Лєвандовскі, Рафінью, Крістенсена та Кессьє.

Барселона розбила клуб Бекхема з рахунком 6:0 – Рафінья оформив гол та 2 асисти за тайм