Наставник "блаугранас" вважає, що робота медичного штабу Барселони заважає команді демонструвати кращі результати, повідомляє AS.

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Останньою краплею стала несподівана травма Мартіна Брейтвейта, який вибув на довгий термін. Також команда залишилась без Жорді Альби та Педрі після матчу з Баварією. Окрім цього, велику частину минулого сезону пропустили Коутінью та Ансу Фаті – замість прогнозованих 4 місяці гравці не грають вже 10.

Куман мав намір запросити фізіотерапевта Бетіса Давіда Альвареса до Барселони, аби покращити рівень медичного штабу та уникнути великої кількості травм. Фахівець свого часу вже працював з "блаугранас", коли команду очолював Хосеп Гвардіола. Наставник вже звернувся до президента каталонців Жоана Лапорти, аби внести зміни до кінця року.

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