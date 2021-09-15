Куман обвинил врачей Барселоны в неудачах на старте сезона
Главный тренер Барселоны Рональд Куман разочарован работой медицинского штаба каталонцев.
Наставник "блаугранас" считает, что работа медицинского штаба Барселоны мешает команде демонстрировать лучшие результаты, сообщает AS.
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Последней каплей стала неожиданная травма Мартина Брейтуэйта, который выбыл на долгий срок. Также команда осталась без Жорди Альбы и Педри после матча с Баварией. Кроме этого, большую часть прошлого сезона пропустили Коутинью и Ансу Фати – вместо прогнозируемых 4 месяца оба игрока не играют уже 10.
Куман намеревался пригласить физиотерапевта Бетиса Давида Альвареса в Барселону, чтобы улучшить уровень медицинского штаба и избежать большого количества травм. Специалист в свое время уже работал с "блаугранас", когда команду возглавлял Хосеп Гвардиола. Наставник уже обратился к президенту каталонцев Жоан Лапорта, чтобы внести изменения до конца года.
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