Погром від Баварії став причиною зустрічі наставника каталонців Рональда Кумана з керівництвом Барселони.

Майже одразу після завершення гри Куман поспілкувався з президентом Барселони Жоаном Лапортою та іншими босами клубу.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, зустріч видалась досить напруженою, проте деталі не розголошуються. Відзначимо, що між Лапортою та Куманом останнім часом почали виникати конфлікти.

Нагадаємо, що Баварія розбила Барселону (3:0) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Каталонці опинились на четвертому місці у групі E, в яку також потрапили Динамо та Бенфіка.

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