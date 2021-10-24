"Я результатом незадоволений. Думаю, в першому таймі команда грала добре. У Деста була можливість вивести нас вперед. Ми знали, що буде важко, якщо Реал заб'є, враховуючи рівень їхньої гри в обороні. Нам не дуже добре вдавалися останні передачі, ми не створювали явних моментів, крім того, який був у Деста.

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Програвши Реалу вдома, важко знайти позитивні моменти. Команда була хороша в першому таймі, гра була майже рівною. Поразка неприємна, але потрібно прийняти його. У Класіко втрачаєш щось більше, ніж три очки. Я це розумію. Але відступати не можна, попереду матч в середу. Чемпіонат довгий.

Зрозуміло, слід вимагати перемоги над таким суперником. Ми намагалися показати, що ми не поступаємося Реалу. Якби замість 0:1 рахунок став 1:0... Гра була б іншою. Ми додаємо і близькі до того, щоб вигравати великі матчі. Говорити про те, що нас переграли, неправильно, це перебільшення", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Барселону (2:1) на Камп Ноу завдяки голам Алаби та Васкеса. Завдяки цій перемозі мадридці повернулись на першу сходинку, набравши 20 очок.

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