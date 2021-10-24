"Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была вывести нас вперед. Мы знали, что будет трудно, если Реал забьет, учитывая уровень их игры в обороне. Нам не очень хорошо удавались последние передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того, который был у Деста.

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Проиграв Реалу дома, трудно найти положительные моменты. Команда была хороша в первом тайме, игра была почти равной. Поражение неприятное, но нужно принять его. В Класико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Но отступать нельзя, впереди матч в среду. Чемпионат длинный.

Разумеется, следует требовать победы над таким соперником. Мы пытались показать, что мы не уступаем Реала. Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0... Игра была бы другой. Мы добавляем и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи. Говорить о том, что нас переиграли, неправильно, это преувеличение", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Реал минимально обыграл Барселону (2:1) на Камп Ноу благодаря голам Алабы и Васкеса. Благодаря этой победе мадридцы вернулись на первую строчку, набрав 20 очков.

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