Протистояння з майже 120-річною історією. Класіко №247. У мадридців було на дві перемоги більше (98:96). Цю перевагу "бланкос" здобули в останніх 4 дуелях першості Іспанії, де завдали суперникам 3 поразок. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 17:15. Найкраща домашня команда Прімери проти опонента, який на виїзді поступався результатами лише сенсаційній Осасуні. Мадрид звітне дербі могло вивести в лідери. Перемога каталонців давала їм змогу обійти принципового суперника. Інтрига, як завжди, на рівні.

Барселона – Реал: онлайн-трансляція матчу Прімери

Мадрид стабільно кидає за спини високій обороні каталонців. Третина першого тайму – суцільна розвідка без ударів і гостроти. Вінісіус симулює пенальті, беручи гру на себе. Жодного пенальті. На 24 хвилині ми нарешті побачили хоч трохи шоу. Бензема з глибини розрізав захист Барси. Вінісіус накрутив усіх, обіграв голкіпера, але з рикошетом від блоку захисника не влучив у порожні ворота. Ще й офсайд тут. Миттєва відповіль "блаугранас". Депай ліворуч знищує Мілітао в силовій боротьбі. Фаті переводить пас Мемфіса на ідеальну позиції, але Дест хибить з кількох метрів – як тут можна було дати вище?!

Покарання наздогнало на 32 хвилині. Розкішна акція Алаби. Захисник збірної Австрії виграв боротьбі біля свого штрафного і сміливо побіг в атаку, ніби згадавши, що він не менший лівий фулбек, ніж центральний. На чужій половині Давід обігрався з Родріго і розстріляв тер Штегена метрів з 10. Піке дозволили без будь-яких перешкод пробити після кутового від Депая. Снаряд вдарився об газон і вилетів мінімально повз дальню стійку.

Куртуа класно викидає мяч на хід Вінісіусу. Кілька секунд, і бразилець уже в межах штрафного Барселони. Атаку завершував Тоні Кроос, якому не дозволили чисто пробити захисники. Альба тонко скидає, Фаті підробляє під себе, готується розстрілювати, але Алаба й тут найшвидший – блок! Барса більше била в першому таймі (6:3), мала вищу гостроту моментів (0,64:0,33 за xG), але влучав тільки Реал (0:1). Скупе на якість Класіко імені Давіда Алаби виходить.

Коутінью у перерві міняє Мінгесу. Дест сідає глибше, Філіпе спробує не повторити помилок партнера в реалізації моментів. Моменти пішли. Бразилець пробивав з кількох метрів у блоку. Фаті теж спробував з близької відстані – Куртуа втіленням спокою. Крос зіграв рукою у повітрі. Піке так активно просив пенальті, що отримав жовту картку. Суддя зафіксував фол де Йонга проти німця. Дест подарував Вінісіусу можливість розстрілювати тер Штегена, але бразилець настільки довго підлаштовувався під удар, що сам американець встиг виправитися. Легко прийшло – легко пішло.

Кроос ідеально виклав Бензема, Карім програв дуель голкіперу, запоровши більш ніж стовідсотковий момент. Дивовижний промах француза! Форвард Реала тонко підключив до атаки Менді і сам же замикав простріл Ферлана. Ось тільки пас вийшов трохи в "задню" ногу, Бензема заплутався і не заштовхав снаряд у порожні ворота, хоча там ще й офсайд був. Агуеро замінив Фаті, Вальверде – Родріго. Реал спокійно обороняється в низькому блоці та з надіями на контратаки, які регулярно проходять. Коутінью також спробував заробити неоднозначний пенальті, однак Мілітао грає, як король.

Серхі Роберто замість Френкі де Йонга. Менді вже на 80 хвилині затягує час, вважає рефері – жовта. Французький захисник, до слова, вперше в сезоні вийшов з перших хвилин у Прімері, а перед тим повернувся після травми, взявши участь у погромі Шахтаря. Агуеро виграв верхову боротьбу, а пробив не дуже влучно. Це був лише тизер кульмінації імені Кумана, адже виходить Люк де Йонг.

Куртуа схопився за ногу. Конкурент Луніна невдало поставив ногу, вибиваючи м'яч, тож лежить і страждає від болю. На табло 90 хвилина, час голкіпера збірної України? Бельгієць піднімається. Натомість Асенсіо міняє Вінісіуса, а Карвахаль – Вальверде, який травмувався після виходу на заміну. Гримаси болю на обличчі Куртуа, навіть травмований воротар за Луніна? Депая мав забивати, замість цього контра, пас Асенсіо і розстріл Васкеса.

Агуеро вже на 90+7 ефектно в дотик відквитав один м'яч після прострілу Деста. Перший гол Серхіо за Барсу. Та це вже ні на що не впливало. Реал набирає 20 очок і очолює турнірну таблицю за додатковими показниками. Барселона з 15 балами лише на 8 місці.