Реал відкрив рахунок в матчі проти Барселони в рамках 10-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голу на "Футбол 24".

Затяжна позиційна атака Барселони завершилась голом у ворота тер Штегена на 32 хвилині. Каземіро перехопив м'яч та віддав на Вінісіуса, який перевів на Родріго. Бразилець помітив Алабу та віддав на австрійця – Девід ударом з лінії штрафного класно пробив у дальній кут, забивши свій дебютний гол за Реал.

Барселона – Реал: онлайн-трансляція матчу Прімери