Барселона – Реал Мадрид – відео гола Алаби
17:59 - Читать на русском
Реал відкрив рахунок в матчі проти Барселони в рамках 10-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голу на "Футбол 24".
завершено
Девід Алаба 32’
Лукас Васкес 90+4’
32’ Девід Алаба
90+4’ Лукас Васкес
Затяжна позиційна атака Барселони завершилась голом у ворота тер Штегена на 32 хвилині. Каземіро перехопив м'яч та віддав на Вінісіуса, який перевів на Родріго. Бразилець помітив Алабу та віддав на австрійця – Девід ударом з лінії штрафного класно пробив у дальній кут, забивши свій дебютний гол за Реал.
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