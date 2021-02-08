"Ми провели ротацію тих гравців, які провели багато матчів. Травма Араухо все ще більше ускладнила. Потрібно відзначити менталітет команди, показаний у важкому матчі, який ми виграли завдяки своєму рівню і продемонстрованому характеру.

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Перший тайм ми провели не дуже добре. Нам потрібно було докладати більше зусиль, щоб розкрити суперника. Коли ми втрачали м'яч, ми реагували повільно. У першому таймі я не побачив у моєї команди іскри. Дуже радий голу Трінкау. Він добре працював, для нього це важливо. Рікі Пуч та П'яніч теж добре попрацювали, у мене немає претензій до жодного з них.

Перед грою я говорив з Лео про те, щоб дати йому відпочити і, якщо він нам знадобиться, випустити його. Він увійшов і змінив гру. Барселона з Мессі – найкраща команда. Це дуже ефективно. Він багато років доводив, що є життєво важливим гравцем для цієї команди", – цитує Кумана Marca.

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