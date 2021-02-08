"Мы провели ротацию тех игроков, которые провели много матчей. Травма Араухо все еще больше усложнила. Нужно отметить менталитет команды, показанный в тяжелом матче, который мы выиграли благодаря своему уровню и продемонстрированному характеру.

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Первый тайм мы провели не очень хорошо. Нам нужно было прилагать больше усилий, чтобы раскрыть соперника. Когда мы теряли мяч, мы реагировали медленно. В первом тайме я не увидел в моей команде искры. Очень рад голу Тринкау. Он хорошо работал, для него это важно. Рики Пуч и Пьянич тоже хорошо поработали, у меня нет претензий ни к одному из них.

Перед игрой я говорил с Лео о том, чтобы дать ему отдохнуть и, если он нам понадобится, выпустить его. Он вошел и изменил игру. Барселона с Месси – лучшая команда. Это очень эффективно. Он много лет доказывал, что является жизненно важным игроком для этой команды", – цитирует Кумана Marca.

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