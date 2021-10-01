"За мій відхід відповідальні всі. Я вже говорив про це в минулому сезоні. Що стосується тренера, я думаю, що він поводився б інакше, якби був справжньою особистістю з авторитетом. Якби він прямо сказав, що не розраховує на мене і в особистій розмові зі мною назвав би конкретні причини, то гаразд...

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Але він не говорив мені, що я не входжу в його плани. А коли я вже майже домовився з Атлетіко і розриваю угоду з Барсою, він підходить до мене і каже, що в неділю зверне на мене увагу і включить на матч з Вільяреалом, якщо угода зірветься. Як? Я не входжу в твої плани, а потім ти включиш мене в заявку?

Він відправив мене тренуватися на третє і четверте поля. Поводився зі мною, наче з 15-річним. Це завдавало мені болю і тривожило. Через таку неповагу я повертався додому в сльозах. Я жодного разу не проявив до нього неповагу. Попри все, я тренувався, не показуючи невдоволення. Тому що я професіонал, я шукав краще рішення.

Я сказав, що в цій ситуації взяли участь всі, тому що Бартомеу всюди розповідав, як Суарес погано впливає на роздягальню, робить це, робить те. Я побачив його слова за тиждень до дзвінка Кумана. Це все заподіяло мені біль", – цитує Суареса Sport.es.

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