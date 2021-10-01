"За мой уход ответственны все. Я уже говорил об этом в прошлом сезоне. Что касается тренера, я думаю, что он вел бы себя иначе, если бы был настоящей личностью с авторитетом. Если бы он прямо сказал, что не рассчитывает на меня и в личной беседе со мной назвал конкретные причины, то хорошо...

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Но он не говорил мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже почти договорился с Атлетико и разрываю контракт с Барсой, он подходит ко мне и говорит, что в воскресенье обратит на меня внимание и включит на матч с Вильярреалом, если сделка сорвется. Как? Я не вхожу в твои планы, а потом ты включишь меня в заявку?

Он отправил меня тренироваться на третье и четвертое поля. Обращался со мной, как с 15-летним. Это причиняло мне боль и тревожило. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах. Я ни разу не проявил к нему неуважение. Несмотря на все, я тренировался, не показывая недовольство. Потому что я профессионал, я искал лучшее решение.

Я сказал, что в этой ситуации приняли участие все, потому что Бартомеу везде рассказывал, как Суарес плохо влияет на раздевалку, делает это, делает то. Я увидел его слова за неделю до звонка Кумана. Это все причинило мне боль", – цитирует Суареса Sport.es.

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