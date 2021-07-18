Куман поділився очікуваннями від наступного сезону для Барселони
Головний тренер Барселони Рональд Куман хоче реабілітуватись перед фанатами каталонського клубу.
"Я очікую багато від цього сезону. Сподіваюся, він буде кращим, ніж попередній. І це залежить від нашої команди. Клуб працює над багатьма речима, але мета завжди максимальна.
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Ми клуб, який намагається грати добре, привабливо. Але ще ми несемо відповідальність за досягнення важливих результатів, чого і збираємося досягти за допомогою уболівальників", – цитує Кумана Mundo Deportivo.
У минулому сезоні Барсі вдалось тріумфувати у Кубку Іспанії, але команда провалилась у Прімері (третя сходинка) та Лізі чемпіонів (1/8 фіналу).
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