"Я очікую багато від цього сезону. Сподіваюся, він буде кращим, ніж попередній. І це залежить від нашої команди. Клуб працює над багатьма речима, але мета завжди максимальна.

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Ми клуб, який намагається грати добре, привабливо. Але ще ми несемо відповідальність за досягнення важливих результатів, чого і збираємося досягти за допомогою уболівальників", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

У минулому сезоні Барсі вдалось тріумфувати у Кубку Іспанії, але команда провалилась у Прімері (третя сходинка) та Лізі чемпіонів (1/8 фіналу).

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