Куман поделился ожиданиями от следующего сезона для Барселоны
Главный тренер Барселоны Рональд Куман хочет реабилитироваться перед фанатами каталонского клуба.
"Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет лучшим, чем предыдущий. И это зависит от нашей команды. Клуб работает над многими вещами, но цель всегда максимальна.
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Мы клуб, который пытается играть хорошо, привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, чего и собираемся достичь с помощью болельщиков", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.
В прошлом сезоне Барсе удалось победить в Кубке Испании, но команда провалилась в Примере (третья строчка) и Лиге чемпионов (1/8 финала).
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