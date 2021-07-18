"Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет лучшим, чем предыдущий. И это зависит от нашей команды. Клуб работает над многими вещами, но цель всегда максимальна.

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Мы клуб, который пытается играть хорошо, привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, чего и собираемся достичь с помощью болельщиков", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Барсе удалось победить в Кубке Испании, но команда провалилась в Примере (третья строчка) и Лиге чемпионов (1/8 финала).

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