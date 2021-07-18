Президент Барселони Жоан Лапорта хоче, щоб у команди була сучасна багатофункціональна арена. Для цього планується масштабна реконструкція Камп Ноу.

Барселона реанімує проект глобальної реконструкції Камп Ноу

За інформацією Mundo Deportivo, каталонцям доведеться знайти тимчасову домівку приблизно на один рік. При цьому не йдеться про наступний сезон. Наразі розглядають два варіанти – Олімпійський стадіон Барселони (міста) та Стадіо Йохан Кройфф, де грає друга команда "синьо-гранатових".

За інформацією джерела, 60-тисячний Олімпійський не підходить, адже також потребує капіталовкладень, а Барса хоче уникнути додаткових витрат. Відтак, все реальнішим стає переїзд на 6-тисячний стадіон Йохан Кройф. У такому разі власники сезонних абонементів на Камп Ноу (вміщує 99 тисяч глядачів) будуть ходити на домашні матчі команди по черзі.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує