Головний тренер Барселони Рональд Куман вже має певні труднощі в роботі в каталонському клубі.

Фахівець почав відчувати недовіру щодо того, що коїться навколо нього в Барселоні. Куман вважає, що керівництво клубу поставило його в незручну ситуацію відносно команди, інформує Marca.

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Рональд погодився одноосібно приймати спортивні рішення в клубі, але, як повідомляє джерело, деякі з них він прямо не приймав.

Тренер стурбований тим, як нинішня ситуація вплине на футболістів, з якими йому доведеться працювати. Куман відчуває, що президент і інші керівники залишають його в деякій мірі беззахисним.

Нагадаємо, нідерландський фахівець Рональд Куман був призначений головним тренером каталонців після звільнення Кіке Сетьєна.

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