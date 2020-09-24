Главный тренер Барселоны Рональд Куман уже имеет определенные трудности в работе в каталонском клубе.

Специалист начал чувствовать недоверие относительно того, что происходит вокруг него в Барселоне. Куман считает, что руководство клуба поставило его в неловкую ситуацию относительно команды, информирует Marca.

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Рональд согласился единолично принимать спортивные решения в клубе, но, как сообщает источник, некоторые из них он прямо не принимал.

Тренер обеспокоен тем, как нынешняя ситуация повлияет на футболистов, с которыми ему предстоит работать. Куман чувствует, что президент и другие руководители оставляют его в некоторой степени беззащитным.

Напомним, нидерландский специалист Рональд Куман был назначен главным тренером каталонцев после освобождения Кике Сетьена.

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