Під час прощальної прес-конференції Суарес знайшов спосіб підколоти президента Барселони, який і став однією з причин відходу нападника з команди. Після запитання журналіста: "Чи можете ви звинуватити себе у відході з Барселони?" Суарес перепитав: "Я чи ...", кивнувши в сторону Бартомеу, повідомляє видання Metro.

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"Ми повинні бути самокритичними в Лізі чемпіонів. Я грав із дискомфортом, з травмами, але ні в чому не звинувачую себе. Я пишаюсь. Важко прийняти відхід. Але це реальність, і це те, що відбувається у світі футболу", – все ж відповів уругваєць на прес-конференції.

Як зазначає El Chiringuito, Луїс відмовився позувати із Бартомеу, проте сфотографувався на фоні здобутих трофеїв спочатку разом з родиною, а потім із екс-партнерами по Барселоні: Мессі, Бускетсом, Піке, Альбою та Роберто.

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